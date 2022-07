Curacao keurt overname Intertrust goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Toezichthouders in Curaçao hebben groen licht gegeven voor de overname van Intertrust door CSC. Dit maakte het trustkantoor zondag bekend. Er is daarmee goedkeuring verkregen in 6 van de benodigde 13 jurisdicties. Onder meer in Ierland, Nederland en Singapore moeten beide partijen nog groen licht krijgen. Onder meer Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk hebben wel al akkoord gegeven voor de acquisitie. CSC en Intertrust hopen onverminderd de overname in de tweede helft van dit jaar af te kunnen ronden. Vanwege alle goedkeuringen die nog moeten worden verkregen, krijgen aandeelhouders van Intertrust langer de tijd om hun stukken aan te melden onder het bod van CSC. De aanmeldtermijn liep aanvankelijk tot en met het einde van de beursdag op 19 augustus. Dat wordt nu twee weken nadat alle goedkeuringen binnen zijn, of 6 december 2022. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.