Philips en Galapagos hard onderuit op rood Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,4 procent lager op 702,52 punten. Philips maakte een koersval van 6,7 procent na cijfers. De resultaten vielen fors lager uit dan waar analisten op rekenden. Bovendien werd de outlook voor heel het jaar verlaagd. Shell daalde met 1,7 procent na een terugval van de olieprijzen in de afgelopen dagen. Ahold steeg juist 0,9 procent. In de AMX won Flow Traders 1,8 procent en Intertrust 1,5 procent. Galapagos gaf liefst 9,0 procent prijs na een verkoopadvies van Jefferies. Onder de kleinere aandelen won Acomo 2,9 procent, maar daalde Pharming met 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

