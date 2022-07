Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 60,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van de Duitse bank voorzagen eerder dit jaar nog dat de vraag veerkrachtig zou blijven in de eerste helft van dit jaar. De laatste cijfers over juni laten echter een vertraging zien. Bovendien laat een onderzoek zien dat de helft van de respondenten bij een prijsverhoging van 10 procent of meer van plan is om minder te spenderen of helemaal niet meer te bestellen, aldus de bank. Deutsche Bank werd dan ook terughoudender over de sector en verlaagde de groeivooruitzichten, wat gepaard gaat met koersdoelverlagingen voor Just Eat Takeaway en Delivery Hero. Op basis van de huidige waardering en een duidelijk vooruitzicht op een positieve kasstroom, blijven de analisten echter de voorkeur geven aan Just Eat Takeaway boven Delivery Hero. Deutsche Bank heeft een Houden advies op Delivery Hero. Het aandeel Just Eat Takeaway schoot vrijdag nog 13,8 procent omhoog tot 18,57 euro. Bron: ABM Financial News

