Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 275,00 naar 325,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Robert Sanders. De laatste kwartaalcijfers van ASMI leverden een heel mooie meevaller op, aldus Sanders. Vooral de orderinstroom was volgens de analist erg sterk, zowel voor ALD als epitaxy. "De orders waren zo goed als maar kon", vindt Sanders, die wijst op de beperkingen in de aanvoerketen. Wel denkt Sanders dat de investeringen volgend jaar zullen dalen. "Maar zoals we ook zagen in 2019, is ASMI prima in staat goed te presteren tijdens een periode van dalende investeringen", zo merkte de analist op. Daarbij vindt hij de eerste signalen voor ALD in 3 nanometer "veelbelovend". Bron: ABM Financial News

