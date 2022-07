Lagere opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het rood. Vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog fractioneel hoger op 705,04 punten. De angst voor een recessie zal het sentiment blijven bepalen op maandag, in een week waarin een nieuwe, stevige renteverhoging door de Federal Reserve waarschijnlijk lijkt. Beleggers blijven bovendien gefocust op de ontwikkelingen rond de Nord Stream-gaspijplijn, evenals op de laatste ontwikkelingen in Italië, waar premier Mario Draghi recent opstapte. Het rentebesluit van de Federal Reserve blijft evenwel de meeste aandacht trekken deze week. De centrale bank zal vermoedelijk opnieuw een renteverhoging doorvoeren, dit keer waarschijnlijk van 0,75 procentpunt, al zijn er ook analisten die op 1,00 procentpunt mikken. Op zondag liet de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, juist weten dat de risico's op een recessie in de VS beperkt zijn, gezien de sterke arbeidsmarkt en de sterke consumentenbestedingen. Desondanks zetten economen zich schrap voor de aankomende macro-economische cijfers. Afgelopen week verschenen er nog zwakke cijfers uit de Amerikaanse en Europese dienstensector en industrie. "Hierdoor verwachten beleggers dat centrale banken mogelijk minder hard ingrijpen", aldus analisten van ANZ. "In deze tijd van een super krappe arbeidsmarkt en verstoringen in de aanvoerketen, zijn de standaard aannames dat een zwakke groei ook minder verkrapping betekent echter minder valide", waarschuwde ANZ. "De kans dat er een verkeerde afslag wordt genomen en er een hardere landing komt dan noodzakelijk, is vrij hoog. Maar centrale banken hebben geen keuze." Verder dendert het cijferseizoen door met deze week cijfers van onder meer Randstad, Unilever, KPN en Shell. De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 94,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI zo'n 3 procent goedkoper. "Zwakke economische data blijven een bearish drijfveer voor de markten", aldus analist Christin Kelley van Schneider Electric. Inkoopmanagersindexen toonden vrijdag een krimp van de economische activiteit in de eurozone en de VS in juli, waardoor de zorgen over een recessie toenemen. In de Aziatische handel vanochtend daalden de prijzen met circa een procent verder. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0206. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0205. Bedrijfsnieuws Philips heeft in het tweede kwartaal van 2022 beduidend slechter gepresteerd dan verwacht en verlaagde conform de verwachting van analisten de outlook voor heel dit jaar. Philips mikt voor dit jaar nu op een vergelijkbare omzetgroei van 1 tot 3 procent, waar eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBITA-marge zal circa 10 procent zijn. De outlookverlaging was forser dan verwacht, aldus Jefferies. Jefferies heeft het advies voor Galapagos verlaagd van Houden naar Underperform en het koersdoel van 53,00 naar 48,00 euro. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,9 procent op 3.961,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 31.899,29 punten en de Nasdaq leverde 1,9 procent in op 11.834,11 punten. Bron: ABM Financial News

