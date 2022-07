'Flinke teleurstelling Philips' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal beduidend slechter gepresteerd dan verwacht en verlaagde ook de outlook voor zowel dit jaar als voor de middellange termijn. Dit zag analist James Vane-Tempest van Jefferies maandag. Volgens de analist werd er al wel rekening gehouden dat de oude outlook niet haalbaar was, maar de neerwaartse bijstelling is steviger dan waar de markt rekening mee hield. "Dit zal vermoedelijk een teleurstelling zijn", aldus Vane-Tempest, die ook wees op de misser bij Personal Health. Jefferies heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 26,00 euro. Bron: ABM Financial News

