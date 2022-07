Philips schiet flink tekort en verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal van 2022 beduidend slechter gepresteerd dan verwacht en verlaagde conform de verwachting van analisten de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek maandag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de onderneming. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van krap 4,2 miljard euro. Er was door analisten gerekend op een omzet van iets meer dan 4,2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de omzet ook ruim 4,2 miljard euro. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 2,2 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care bijna 1,1 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam uit op 831 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet afgelopen kwartaal met 7 procent. Analisten rekenden hier op een daling van 5,4 procent. De daling bij Connected Care was het grootst met maar liefst 13 procent. Hier lag de raming van de analisten op een daling van 15,0 procent. De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health, boekten respectievelijk een krimp van 4 procent en 5 procent. Volgens de consensus zou dit een krimp op vergelijkbare basis zijn van 2,2 en 2,1 procent. Philips presenteerde een aangepaste EBITA van 216 miljoen euro, tegen 532 miljoen euro een jaar eerder, met een marge van 5,2 procent. Analisten rekenden op een bedrijfsresultaat van 324 miljoen euro met een marge van 7,7 procent. Onder de streep restte een verlies van 20 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips een winst van 153 miljoen euro en de raming van analisten lag op 67 miljoen euro winst. Het orderboek blijft volgens het bedrijf wel sterk. Philips wees op een stijging van de vergelijkbare orderinstroom van 1 procent, ondanks een negatieve impact van 5 procentpunt gerelateerd aan de situatie in China. De operationele kasuitstroom was 306 miljoen euro, vooral door de tijdelijk hogere voorraden. Een jaar eerder was er nog sprake van een instroom van 332 miljoen euro. Philips verhoogt het zogenoemde productiviteitsprogramma met 500 miljoen euro per jaar om flexibeler te worden ten aanzien van de aanvoerketen en prijzen. Outlook Op basis van de resultaten moest Philips de outlook voor heel het jaar verlagen, zoals al door analisten werd voorzien. Philips mikt voor dit jaar nu op een vergelijkbare omzetgroei van 1 tot 3 procent, waar eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBITA-marge zal circa 10 procent zijn. De marge was in 2021 nog 12,0 procent en de consensus mikt op een marge dit jaar van 11,8 procent. Voor de periode 2023 tot 2025 voorziet Philips een jaarlijkse vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 6 procent en een aangepaste EBITA-marge van 14 tot 15 procent, naast een vrije kasstroom van circa 2 miljard euro tegen 2025. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.