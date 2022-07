Jefferies zet Galapagos op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor Galapagos verlaagd van Houden naar Underperform en het koersdoel van 53,00 naar 48,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank. "Een turnaround vergt tijd, en zelfs een CEO van Johnson & Johnson kan dat niet veranderen", aldus analist Rosie Turner van Jefferies. Turner besloot tot het verkoopadvies vanwege de risico's die zij ziet voor de huidige activiteiten én de risico’s die gepaard gaan met het opbouwen van een nieuwe pijplijn. Jefferies vindt het ook niet nodig om het aandeel te waarderen op een premie ten opzichte van de kaspositie, "zolang de cash burn hoog blijft". En vanwege de positie van Gilead, verwacht Turner ook geen overnamebod op Galapagos. Bron: ABM Financial News

