Valuta: beleggers wachten op rentebesluit Fed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve komt woensdagavond met een nieuw rentebesluit. Dat de rente omhoog gaat, daar is iedereen zich wel van bewust, maar hoe stevig de Fed de renteknop indrukt, dat is de vraag. De CME FedWatch Tool laat zien dat circa 80 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 20 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten. "Verwacht wordt dat de Fed de rente komende week met ten minste 75 basispunten zal verhogen. Maar de markten hebben een voorbeeld genomen aan de Bank of Canada en de Europese Centrale Bank en zeggen dat de Fed misschien verder moet gaan dan dit niveau en moet mikken op een verhoging met 100 basispunten", aldus analist Joost Derks van IBanFirst. Derks meent dat de Fed echter te hard aan het verkrappen is, en vindt daarom 75 basispunten aanstaande woensdag voldoende. "De Amerikaanse economie vertraagt te snel", aldus Derks. Hoewel het IMF nog uitgaat van een economische groei van 2,2 procent in 2023, ziet Derks de groei eerder uitkomen op 1 tot 1,5 procent. De grootste zorg bij Derks zit bij de Amerikaanse huizenmarkt momenteel. Afgelopen week daalde het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS tot het laagste niveau sinds september 2021 als gevolg van een lagere vraag. "Veel kopers blijven voorlopig aan de zijlijn staan als gevolg van de veel hogere hypotheekrente. Het is nog te vroeg om te weten of we te maken hebben met een ordelijke aanpassing of met de eerste stappen van een uit elkaar spattende zeepbel." De huizenprijzen zijn ook belangrijk voor de inflatiedynamiek. Zij vertegenwoordigen ruwweg 42 procent van de CPI-berekening van de inflatie, aldus Derks. "Als de huizenmarkt verder afkoelt, kan de wens van de Fed voor een lagere inflatie wel eens eerder uitkomen dan ze denkt", waarschuwt de analist. De euro/dollar won afgelopen donderdag wat aan kracht, in reactie op de renteverhoging van de ECB. "Het is echter onwaarschijnlijk dat dit momentum zal standhouden. Wij verwachten dat de koers op de korte en middellange termijn rond pariteit zal schommelen met een koersdoel op 0,9970", aldus Derks. Bron: ABM Financial News

