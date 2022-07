Hete beursweek op komst

(ABM FN-Dow Jones) Het belooft een hete week op Beursplein 5 te worden, met name vanaf woensdag stromen de bedrijfscijfers binnen.

De week begint nog rustig met maandag alleen Philips op de rol. Dinsdag volgen Randstad, Unilever en Acomo.

Halverwege de week staan onder meer de halfjaarcijfers van Vopak, KPN en nieuweling Universal Music Group gepland.

Donderdag is het helemaal dringen op het Damrak, met namen als Arcadis, ArcelorMittal, Unibail, RELX en Shell.

Vrijdag komen Signify, Air France en ook Heijmans en Basic-Fit bijvoorbeeld met cijfers.

Maar niet alleen in Amsterdam is het een drukke week, internationaal is er ook voldoende te doen. Belangrijke namen zijn Alphabet, UBS, Microsoft, Meta, Amazon, Intel, Apple en de oliereuzen Exxon en Chevron.

De macro-economische agenda is relatief wat rustiger, maar er staan zeker een paar belangrijke zaken op. Veel aandacht zal uitgaan naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdagavond. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week de rente voor het eerst in elf jaar, en niet met 25 maar met 50 basispunten. Dat de Fed de rente ook weer verhoogt, dat lijkt wel zeker, maar ook hier is de vraag met hoeveel. De CME FedWatch Tool laat zien dat 80 procent van de markt rekent op een renteverhoging van 75 basispunten en 20 procent uitgaat van een plus van 100 basispunten.

Andere interessante macrocijfers komende week zijn het consumentenvertrouwen in de VS en Duitsland, enkele inflatiecijfers in Europa en de VS en een serie groeicijfers.