AEX stijgt in week historische renteverhoging ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen en weer boven de 700 punten uitgekomen. Bij een slot op 705,04 punten op vrijdag, won de AEX op weekbasis bijna 5 procent. Een week eerder eindigde de index op 671,92 punten.

Beleggers durven weer wat meer risico te nemen, zo constateerde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Toch ligt een kleine terugval op de loer als we de grafiek van de AEX index mogen geloven. De beurs is de dalende trendlijn over de toppen van het afgelopen half jaar genaderd", aldus de marktkenner.

Volgens beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO neemt het winstmomentum af, vertraagt de economische groei en nemen de risico's op een recessie toe.

"Vooral in Europa kan dit vanwege de energiecrisis leiden tot een stevige recessie", voegde hij toe.

Uit de samengestelde inkoopmanagersindexen bleek vrijdag dat de industrie in de eurozone in juli is gekrompen, terwijl de dienstensector nog net groeide.

"De eurozone lijkt te gaan krimpen in het derde kwartaal", waarschuwde econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli. Een punt van zorg is dat fabrikanten signaleren dat de verkoop tegenvalt, en dat de voorraden onverkochte spullen daardoor hard zijn gestegen, aldus Williamson.

In de VS is sprake van een "verontrustende verslechtering", vervolgde Williamson. In juli kromp de dienstensector, terwijl de groei in de industrie afnam.

Cijferseizoen voorlopig goed ondanks negatieve uitschieters

Het cijferseizoen is ondertussen in volle gang en geeft volgens analisten van IG een "welkome afleiding" van de zorgen rond de wereldeconomie en de hoge inflatie. "Desondanks zal de aandacht snel verschuiven naar het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week", zo voorziet IG.

Computerreus IBM kwam deze week met aardige cijfers, maar ook met een teleurstellende outlook, terwijl Netflix en Tesla juist boven verwachting presteerden. Snap en Twitter stelden zwaar teleur.

Apple zou volgens nieuwsberichten flink kosten willen besparen vanwege de verwachte economische vertraging. Apple komt volgende week met kwartaalcijfers.

Over het algemeen zijn de bedrijfscijfers echter beter dan verwacht, volgens investment manager Bob Homan van ING.

De doemscenario's waar beleggers bij de start van het cijferseizoen voor vreesden, lijken niet uit te komen, stellen marktkenners. Hogere kosten kunnen vaak doorberekend worden, waardoor de marges redelijk op peil blijven.

ECB verrast met agressieve renteverhoging

Het belangrijkste item op de macro-agenda was deze week de historische renteverhoging door de Europese Centrale Bank. De vraag vooraf was of de ECB het aan zou durven om de rente direct met 50 basispunten te verhogen of dat de centrale bank het zou houden bij de 25 basispunten die het al tijden communiceerde.

De ECB koos voor het eerste; een verhoging van de belangrijkste rentes met 50 basispunten, waardoor de depositorente in één keer weer op nul staat en na de zomer vermoedelijk verder zal stijgen.

Met hoeveel is nog onduidelijk, want de verhoging voor september wordt bepaald aan de hand van inkomende data, zei voorzitter Christine Lagarde in haar persconferentie.

Volgens marktkenners bevindt de ECB zich in een lastige positie om de hoge inflatie in de eurozone te bestrijden. Hoewel het basisscenario van de centrale bank momenteel geen rekening houdt met een recessie dit of volgend jaar, is de economische outlook troebel, zei Lagarde.

Daarmee bevindt de centrale bank zich in de slechtste positie van alle centrale banken in ontwikkelende economieën, nu het risico op stagflatie toeneemt, aldus hoofdstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors.

En dus heeft de ECB beperkte ruimte om de rente in de komende maanden verder te verhogen. Daarom laat de centrale bank zijn forward guidance los en kiest het voor geloofwaardigheid in plaats van voorspelbaarheid, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

"Het besluit komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus de econoom.



Economen van Goldman Sachs rekenen erop dat de rentes in september nog eens met 50 basispunten worden verhoogd, "maar het tempo gaat daarna omlaag."

De ECB kondigde donderdag ook een zogeheten transmissiebeschermingsinstrument aan, kortweg TPI. Daarmee moet fragmentatie in de eurozone worden voorkomen. Landen die hiervan gebruik gaan maken, moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder de begrotingsregels van de Europese Commissie.

Een van de landen die mogelijk gebruik moet maken van TPI, is Italië, waar een politieke crisis is ontstaan met het vertrek van premier Mario Draghi en nieuwe parlementsverkiezingen in september.

De Italiaanse tienjaarsrente steeg deze week naar 3,29 procent. De Duitse variant noteerde vrijdag op 1,02 procent.

Volgens Swissquote-analist Ipek Ozkardeskaya is de markt niet volledig overtuigd van TPI.

"Het ziet er gecompliceerd uit en is moeilijk te implementeren", aldus de marktkenner. "Het instrument zal van cruciaal belang zijn voor de effectiviteit van de renteverhogingen in de eurozone", aldus Ozkardeskaya.

De euro noteerde vrijdag op 1,0236 dollar en daarmee op weekbasis 1,5 procent duurder.

Rusland levert weer gas aan Europa na onderhoud Nord Stream

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar het voltooien van onderhoud aan de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding. De vraag was of Rusland daarna weer gas zou gaan leveren aan West-Europa via deze pijpleiding. Het antwoord bleek ja, hoewel niet op volledige capaciteit.

Consultancyfirma Eurasia Group schat de kans dat dat Rusland de gasleveringen aan Europa verder zal beperken in op 60 procent. Er is volgens de firma slechts 10 procent kans dat de leveringen volledig worden hersteld.

"Als gevolg hiervan, zullen de aanhoudende gedeeltelijke bezuinigingen van Rusland waarschijnlijk betekenen dat de totale gasstroom naar de EU in 2022 ongeveer 90 bcm (miljard kubieke meter) zal bedragen, vergeleken met 155 bcm geleverd in 2021", aldus Eurasia Group.

WTI-olie werd deze week een procent goedkoper en noteerde vrijdag rond 96 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deden de chippers deze week goede zaken. ASML en ASMI stegen 12 tot 19 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Analisten waren te spreken over de orderinstroom van beide bedrijven, hoewel ASML wel waarschuwde voor een lagere omzetgroei dit jaar, maar de gemiste omzet zal in 2023 worden ingehaald.

Besi stelde teleur met de cijfers en de outlook. Toch won het aandeel zo'n 7 procent op weekbasis.



ASMI maakte deze week ook nog de overname bekend van het Italiaanse LPE over, een fabrikant van epitaxiale reactoren voor siliciumcarbide. ASMI betaalt de overname met 283,25 miljoen euro in contanten en met 631.154 eigen aandelen. Dit komt overeen met een overnamesom van 425 miljoen euro.

AkzoNobel steeg bijna 2 procent na het openen van de boeken. De omzet was beter dan verwacht, maar het operationeel resultaat stelde teleur. Jefferies verhoogde het advies naar Kopen.

Just Eat Takeaway won op weekbasis bijna 38 procent en ging daarmee aan kop in de hoofdindex. Sectorgenoot Delivery Hero kwam met positieve resultaten, terwijl Deliveroo met een waarschuwing kwam. Maar dat Deliveroo de margeverwachting handhaafde, zorgde toch dat de markt opgelucht reageerde.

KPN was de enige daler op weekbasis, met een verlies van ruim 2,5 procent.

In de AMX deed Aalberts goede zaken na het openen van de boeken. Het aandeel steeg op weekbasis 10,5 procent. Analisten spraken van geruststellende cijfers. Koploper Corbion won 14,5 procent.

Arcadis neemt het Canadese IBI Group over, om een vierde bedrijfstak Intelligence te vormen. Het bod waardeert het Canadese bedrijf op omgerekend 664 miljoen euro. Voor Degroof Petercam kwam de overname als een verrassing. Het aandeel steeg op weekbasis zo'n 3,5 procent.

Flow Traders stond stevig onder druk na het openen van de boeken. Het aandeel daalde bijna 3 procent op weekbasis na een forse daling van de handelsinkomsten. Een daling was verwacht door de analisten, maar Flow deed het toch nog slechter dan de consensus.

In de AScX deed Fastned goede zaken, met een plus van 17 procent. Azerion en Majorel daalden licht.

Sligro behaalde in de eerste zes maanden van 2022 hogere resultaten maar de kosten liepen ook op. Het aandeel daalde licht op weekbasis.

Nedap meldde over de eerste jaarhelft een licht lagere marge, waarbij de schaarste van componenten het bedrijf parten speelt. Toch steeg het aandeel meer dan 5 procent.

Wereldhave steeg rond een half procent. In de eerste zes maanden van 2022 daalden de huurinkomsten. Indien louter wordt gekeken naar de centra in Nederland en België, de landen waar Wereldhave ook in de toekomst actief zal zijn, dan werd er een vergelijkbare huurgroei van 16 procent gerealiseerd, aldus het vastgoedfonds.



Beter Bed won bijna 3 procent op weekbasis na het openen van de boeken.