Olieprijs daalt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 94,70 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI zo'n 3 procent goedkoper. "Zwakke economische data blijven een bearish drijfveer voor de markten", aldus analist Christin Kelley van Schneider Electric. Inkoopmanagersindexen toonden vrijdag een krimp van de economische activiteit in de eurozone en de VS in juli, waardoor de zorgen over een recessie toenemen. Dat de olieprijzen niet hard verder wegzakken heeft vooral te maken met het krappe mondiale aanbod. En analisten zien weinig ruimte voor oliezwaargewicht Saoedi-Arabië om meer te produceren.



De spanningen rond Rusland en een mogelijk prijsplafond dat de VS en EU willen instellen op Russische olie blijven ook boven de markt hangen, aldus Stephen Innes van SPI Asset Management. Donderdag werd bekend dat er weer Russisch aardgas wordt geleverd aan Europa via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die was dicht vanwege onderhoud en gevreesd werd dat Rusland de gaskraan niet meer open zou draaien als vergelding voor westerse sancties die zijn opgelegd als gevolg van de invasie van Oekraïne. De gasprijzen stegen vrijdag echter flink na een bericht van persbureau Reuters dat een belangrijke turbine van de Nord Stream-pijpleiding vast zit in Keulen na een onderhoudsbeurt in Canada. Gazprom heeft het ontbreken van deze turbine als reden aangevoerd waarom het de gasleveringen momenteel beperkt. Duitsland spreekt van een politiek spel. Europa vreest een energiecrisis als het Kremlin alsnog besluit om veel minder of helemaal geen gas meer te leveren in de regio. Bron: ABM Financial News

