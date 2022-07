Europese beurzen schudden zwakke PMI-data af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag licht hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent in de plus op 425,71 punten, de Duitse DAX steeg 0,1 procent op 13.253,68 punten, de Franse CAC 40 won 0,3 procent op 6.216,82 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.276,37 punten.

"De Europese markten lijken de zorgen over een economische vertraging af te schudden" constateerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets na het verschijnen van zwakke PMI-data in de eurozone.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 50,6 tegen 53,0 in juni. De inkoopmanagersindex voor de industrie is afgenomen van 52,1 in juni naar 49,6 in juli, het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. De samengestelde index daalde zo van 52,0 naar 49,4. Er was op 51,0 gerekend door economen.

"De eurozone lijkt te gaan krimpen in het derde kwartaal", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli.

Een punt van zorg is dat fabrikanten signaleren dat de verkoop tegenvalt, en dat de voorraden onverkochte spullen daardoor hard zijn gestegen, aldus Williamson.

"De koerswinsten van deze week lijken te worden gedreven door de inschatting [van de markt] dat de verslechterende economische vooruitzichten centrale bankiers de ruimte bieden om het monetaire beleid minder agressief te verkrappen dan eerder verwacht", aldus Hewson.

"De zwakke grondstoffenprijzen helpen beleggers zeker om deze conclusie te trekken, maar het lijkt nog steeds een opmerkelijk voorbarige conclusie, zelfs nu de Duitse 10-jaarsrente het laagste niveau sinds mei heeft bereikt", aldus de marktanalist.

Het cijferseizoen geeft volgens analisten van IG een "welkome afleiding" van de zorgen rond de wereldeconomie en de hoge inflatie. "Desondanks zal de aandacht snel verschuiven naar het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week", zo voorziet IG.



De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0220. De olieprijzen stegen tot 97 dollar.



Bedrijfsnieuws

Delivery Hero deed in de eerste helft van dit jaar goede zaken, hoewel de brutotransactiewaarde wel iets achterbleef op de verwachtingen, maar de marge zich beter dan voorzien ontwikkelde. Naast een groter marktaandeel slaagde de maaltijdbezorger er ook in om een versnelling richting winstgevendheid te realiseren. Delivery Hero won 5,5 procent en de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway steeg bijna 14 procent.

Aandelen Uniper daalden 29 procent. Duitsland heeft een belang van 30 procent in het Duits energiebedrijf genomen. Uniper is de grootste importeur van Russisch gas in Duitsland en kwam met de stop van die gastoevoer van Gazprom in grote problemen, omdat het om aan zijn leveringsverplichting te voldoen elders gas moest inslaan tegen veel hogere tarieven. Dat was de aanleiding voor Uniper om eerder deze maand Berlijn om hulp te vragen.

In Frankfurt deed vastgoedbedrijf Vonovia goede zaken, met een plus van 6,5 procent, terwijl Deutsche Bank onder druk stond, net als Deutsche Telekom.

In Parijs ging Vonovia's sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield aan kop, met een plus ruim 6 procent. Orange en Worldline leverden tot 2 procent in en banken stonden ook onder druk in de CAC 40.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het rood, met een stevig verlies voor de Nasdaq.