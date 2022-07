Just Eat uitblinker in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag onder aanvoering van Just Eat Takeaway met winst gesloten.



De AEX index steeg 0,1 procent tot 705,04 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,4 procent.

De Amsterdamse hoofdgraadmeter sloot donderdag al boven de 700 punten, nadat de Europese Centrale Bank de rente niet met 25 maar met 50 basispunten verhoogde, de eerste renteverhoging in 11 jaar, en bouwde de winst vandaag verder uit.

In de komende handelsweek ligt het zwaartepunt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt rekent op een verhoging met 75 basispunten. ING voorziet voor september en november verhogingen van 50 basispunten met een laatste verhoging van 25 basispunten in december.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de economie in de eurozone in juli is gekrompen. Volgens inkoopdata vertraagde de groei in de industrie en kromp de dienstensector zelfs.

"De eurozone lijkt te zullen krimpen in het derde kwartaal", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli.

Een punt van zorg is dat fabrikanten signaleren dat de verkoop tegenvalt, en dat de voorraden onverkochte spullen daardoor hard zijn gestegen, aldus Williamson.



in de middag kwam uit de VS vergelijkbaar nieuws. In juli is de groei omgeslagen naar krimp, eveneens door een groeivertraging in de industrie en een significante verslechtering in de dienstensector.

De euro/dollar noteerde op 1,0220. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0228 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,1 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway.com met een winst van 13,8 procent. Afgelopen week bleek het aandeel in trek, na een forse afstraffing in de voorgaande maanden. Vanochtend kwam sectorgenoot Delivery Hero bovendien met een positieve update. De marges bij de maaltijdbezorger ontwikkelden zich positief in de eerste jaarhelft en de outlook werd opwaarts bijgesteld.

AkzoNobel won 3,5 procent. Jefferies werd positiever over het aandeel en verhoogde het advies van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging van 77 naar 81 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel juist van 110 naar 83 euro, maar ook hier bleef het aandeel op de kooplijst.

Adyen verloor 2,4 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

In de AMX ging WDP aan kop met een winst van 4,0 procent. Flow Traders daalde 9,4 procent. De flitshandelaar zag in het tweede kwartaal de handelsinkomsten op kwartaalbasis flink dalen, zoals ook door analisten was verwacht. Desondanks was de daling forser dan voorzien, aldus ING. De misser is volgens ING vooral het gevolg van de ontwikkelingen in Europa, "ondanks de winst van marktaandeel".

Onder de kleinere aandelen steeg CM.com 2,6 procent, Fastned won 4,6 procent en Sligro verloor 3,1 procent.

Wereldhave steeg 1,8 procent. Het vastgoedfonds heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen en ook het directe resultaat liep terug, maar het indirecte resultaat leverde een mooie plus op.

En indien louter wordt gekeken naar de centra in Nederland en België, de landen waar Wereldhave ook in de toekomst actief zal zijn, dan werd er een vergelijkbare huurgroei van 16 procent gerealiseerd, aldus het vastgoedfonds. Wereldhave verwacht dit jaar nog altijd een direct resultaat te boeken in de bandbreedte van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel, nadat het vastgoedfonds deze bandbreedte dit jaar al tweemaal verhoogde.

Het lokaal genoteerde Beter Bed daalde met 3,7 procent na cijfers. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 6,00 naar 4,50 euro.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent lager op 3.974,06 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood.