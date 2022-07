Beursblik: analisten verwachten margedruk Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het tweede kwartaal van 2022 de winst onder druk zien staan en zal de outlook voor heel het jaar vermoedelijk verlagen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van iets meer dan 4,2 miljard euro, net als vorig jaar. De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 2,2 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,1 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 858 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis daalde de omzet met 5,4 procent volgens de analisten, waarbij de daling bij Connected Care het grootst zal zijn met maar liefst 15,0 procent. De andere twee divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health, lieten volgens de consensus respectievelijk een krimp op vergelijkbare basis zien van 2,2 en 2,1 procent. Het aangepaste EBITA-resultaat kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 324 miljoen euro tegen 532 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 7,7 procent, tegenover 12,6 procent in het tweede kwartaal van 2021. Onder de streep restte volgens analisten een winst van 67 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips nog een winst van 153 miljoen euro. Barclays verwacht dat het tweede kwartaal opnieuw zwak is geweest voor Philips, vanwege de tegenwind in China. Het bedrijf heeft daar meer last van dan sectorgenoten, omdat de blootstelling van Personal Health aan China vrij hoog is, aldus de Britse bank. Analisten van Deutsche Bank verwachten net als Barclays een zwak kwartaal met een autonome omzetdaling van 6 procent op jaarbasis en een terugval van de aangepaste EBITA met 38 procent. De marge daalt volgens Deutsche met 4,7 procentpunt naar 7,9 procent. De aanhoudende verstoringen in de mondiale aanvoerketen, lockdowns in China en terugroepactie's van de slaapapneu-apparaten van Philips liggen hieraan ten grondslag, aldus Deutsche Bank. Outlook Bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal, gaf Philips geen update over de outlook voor dit jaar. Bij de jaarresultaten, die in januari verschenen, liet het bedrijf weten voor heel dit jaar te mikken op een vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 6 procent, exclusief Sleep & Respiratory Care. Voor de hele groep bedraagt de vergelijkbare omzetgroei dit jaar mogelijk 3 tot 5 procent. Barclays sluit een verlaging van de outlook door Philips niet uit. De bank mikt zelf op vlakke marges voor dit jaar, terwijl Philips nu nog rekent op een stijging van 40 tot 90 basispunten. Ook Deutsche Bank sluit een outlookverlaging niet uit. De consensus voorziet voor heel 2022 een vergelijkbare omzetgroei van 2,4 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,8 procent. De marge was in 2021 nog 12,0 procent. Philips opent de boeken maandag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

