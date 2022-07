Update: American Express boekt recordomzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt, maar zag de winst dalen door voorzieningen voor kredietverliezen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse creditcardmaatschappij. CEO Stephen Squeri sprak van een uitstekend kwartaal met een recordomzet dankzij het veelvuldige gebruik van de creditcards van het bedrijf. De betalingen met kaarten stegen op jaarbasis met 30 procent, nu er weer wordt gereisd en mensen op zoek zijn naar vertier. In april lagen de uitgaven voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronapandemie. De omzet steeg op jaarbasis van 10,2 miljard dollar naar 13,4 miljard dollar en American Express boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,0 miljard dollar, ofwel 2,57 dollar per aandeel. Vorig jaar in het tweede kwartaal was dit 2,3 miljard dollar, of 2,80 dollar per aandeel. Vorig jaar profiteerde American Express van een vrijval van voorzieningen ter waarde van 606 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal stopte de maatschappij juist 410 miljoen dollar in het zogenoemde stroppenpotje voor kredietverliezen. Outlook American Express verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar naar een groei van 23 tot 25 procent, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een groei van 18 tot 20 procent. Het bedrijf handhaafde wel zijn winstverwachting voor 2022. American Express rekent op een winst per aandeel van 9,25 tot 9,65 dollar. Het aandeel American Express noteerde vrijdag 4,5 procent hoger op 157,07 dollar. Update: om extra informatie en koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

