Futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,3 procent in het rood.

De vrees voor een groeivertraging, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne houden de Amerikaanse aandelenmarkten vrijdag in toom. Econoom Carsten Brzeski van ING waarschuwt bodemvissers. "Ik zou nog steeds voorzichtig zijn."

Brzeski merkte op dat de vergadering van de Federal Reserve en de Amerikaanse groeicijfers volgende week voor meer volatiliteit kunnen zorgen.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS alleen de samengestelde inkoopmanagersindex van juni geagendeerd. Die in Europa lieten een groeivertraging zien en in sommige gevallen ook krimp.

"De eurozone lijkt te zullen krimpen in het derde kwartaal", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli.

De euro/dollar noteerde op 1,0156. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0208 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0228 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,2 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Snap noteerde voorbeurs 29,5 procent lager, nadat het social mediabedrijf donderdag laat teleurstellende resultaten rapporteerde. Snap boekte het afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht, terwijl het verlies hoger bleek dan waarop door de markt was gerekend. Andere techbedrijven die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten, staan ook onder druk. Zo verliest Meta voorbeurs bijna 5 procent.

PPG Industries behaalde in het tweede kwartaal een hogere omzet, terwijl de winst op jaarbasis licht steeg. Er was voorbeurs nog geen handel in het aandeel.

FedEx daalde voorbeurs 0,4 procent. De pakketbezorger schort vanaf volgende maand in bepaalde Amerikaanse markten de leveringen aan huis op zondag op.

American Express, Twitter en Verizon komen vrijdag met kwartaalcijfers.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,0 procent hoger op 3.998,95 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 32.036,90 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 12.059,61 punten.