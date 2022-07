Beursblik: cijfers Wereldhave in lijn met verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Wereldhave waren over het algemeen in lijn met de verwachtingen. Dit zei analist Francesca Ferragina van ING in reactie op de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds. Hoewel de huurinkomsten in de eerste zes maanden met 9 procent daalden als gevolg van een aantal desinvesteringen, was de vergelijkbare groei van 17,0 procent sterk, concludeerde de analist. Het vastgoedfonds herhaalde de outlook en voorziet voor dit jaar een direct resultaat van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel, wat in lijn is met de verwachtingen van ING. De bank rekent op een direct resultaat dit jaar van 1,63 euro per aandeel. 2022 wordt het laatste jaar van winstdaling voor het bedrijf, betoogde Wereldhave vrijdag. Vanaf 2023 zullen nieuwe full-service-winkelcentra en aanhoudende kostenverlagingen naar verwachting jaarlijks een groei van 4 tot 6 procent opleveren van zowel de winst als het dividend. ING handhaaft het Houden advies met een koersdoel van 11,50 euro per aandeel. Het aandeel Wereldhave noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 14,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.