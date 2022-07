Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, ook al bleken de inkoopmanagersindices in de eurozone op krimp te duiden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 424,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 13.273,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 6.208,47 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,2 procent naar 7.283,90 punten.

Beleggers blijven per saldo terughoudend, nadat de Europese Centrale Bank donderdag onverwachts de rente niet mer 25 maar met 50 basispunten verhoogde. De renteverhoging bewijst volgens ING dat de ECB weinig tijd heeft voor een reeks renteverhogingen.

Aan de andere kant was er vanochtend opluchting dat Rusland Europa van gas blijft voorzien via de Nord Stream-pijplijn.

Het cijferseizoen geeft volgens analisten van IG een "welkome afleiding" van de zorgen rond de wereldeconomie en de hoge inflatie. "Desondanks zal de aandacht snel verschuiven naar het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week", zo voorziet IG.

De economie in de eurozone is in juli gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 50,6 tegen 53,0 in juni. De inkoopmanagersindex voor de industrie is afgenomen van 52,1 in juni naar 49,6 in juli, het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. De samengestelde index daalde zo van 52,0 naar 49,4. Er was op 51,0 gerekend door economen.

"De eurozone lijkt te zullen krimpen in het derde kwartaal", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli.

Een punt van zorg is dat fabrikanten signaleren dat de verkoop tegenvalt, en dat de voorraden onverkochte spullen daardoor hard zijn gestegen, aldus Williamson.



In de Verenigde Staten staat vandaag alleen de inkoopmanagersindices voor juli op de agenda, waarbij voor de industrie een licht lagere en voor de dienstensector een duidelijk hogere index wordt verwacht. Wel blijven beide sectoren groeien.

Olie werd vrijdag duurder. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 96,39 dollar, terwijl voor een september-future Brent 104,04 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0156. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0210 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0209 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Delivery Hero deed in de eerste helft van dit jaar goede zaken, hoewel de brutotransactiewaarde wel iets achterbleef op de verwachtingen, maar de marge zich beter dan voorzien ontwikkelde. Naast een groter marktaandeel slaagde de maaltijdbezorger er ook in om een versnelling richting winstgevendheid te realiseren. De koers van het aandeel Delivery Hero won 13,0 procent en de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway steeg met de koers 12,1 procent.

In Parijs en Frankfurt waren de plussen in de meerderheid.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent op 3.998,95 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 32.036,90 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 12.059,61 punten.