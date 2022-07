Valuta: euro op 1,0150 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager dan eerder op de ochtend, toen de munt nog op 1,02 dollar noteerde, nadat de inkoopmanagersindices in de eurozone in een aantal gevallen een economische krimp aangaven. "Met een krimp van de economie in de eurozone in juli zag je vandaag de euro dalen naar het huidige niveau", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig lijkt daarmee dat de ECB-klap met 50 basispunten en het steunprogramma is uitgewerkt", aldus Van der Meer, refererend aan de renteverhoging die de centrale bank donderdagmiddag aankondigde en het transmissiebeschermingsinstrument TPI presenteerde. De voorlopige indicaties voor de diverse economieën van de belangrijkste landen in Europa, duidden vrijdag allemaal op een groeivertraging en zelfs krimp, zoals in het geval van de eurozone en ook Duitsland. In de Verenigde Staten staat vandaag alleen de inkoopmanagersindices voor juli op de agenda, waarbij voor de industrie een licht lagere en voor de dienstensector een duidelijk hogere index wordt verwacht. Wel blijven beide sectoren groeien. De euro noteerde vrijdag 0,7 procent lager op 1,0155 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8494 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,1958 dollar. Bron: ABM Financial News

