Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Besi

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 88,00 naar 80,00 euro, maar herhaalde wel het koopadvies. Besi kwam donderdag met een zwakke set resultaten, aldus UBS. Dit was aanleiding voor de zakenbank om de winstramingen voor dit jaar en volgend jaar met 21 en 15 procent te verlagen. "Maar we blijven positief voor de middellange termijn", zei analist Francois-Xavier Bouvignies. Hij heeft daarbij veel vertrouwen in de adoptie van de nieuwe technologie hybrid bonding. En Besi is volgens hem ook goed in staat om in een neerwaartse cyclus de marges op peil te houden, zoals het Duivense bedrijf in het verleden wel aantoonde. Bron: ABM Financial News

