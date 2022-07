Delivery Hero te spreken over progressie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Delivery Hero

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft in de eerste helft van dit jaar goede zaken gedaan, hoewel de brutotransactiewaarde wel iets achterbleef op de verwachtingen, maar de marge zich beter dan voorzien ontwikkelde. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van de maaltijdbezorger, waarin de outlook opwaarts werd bijgesteld. Delivery Hero wist naar eigen zeggen twee belangrijke doelstellingen te halen, namelijk de groei van het marktaandeel en een versnelling richting winstgevendheid. "Ik ben trots om te zien dat we onze doelen voor de eerste helft van 2022 hebben overtroffen op beide fronten", zei CEO Niklas Östberg van Delivery Hero in een toelichting. Dat biedt ook een goed uitgangspunt voor de tweede helft van dit jaar, denkt hij. De brutotransactiewaarde steeg afgelopen kwartaal met 18 procent op jaarbasis tot 9,9 miljard euro. Dat is wel minder dan de analistencosensus van 10,1 miljard euro. De EBITDA-marge verbeterde in het afgelopen halfjaar met 0,4 procentpunt tot 1,6 procent negatief. Dat is iets beter dan de -1,8 procent die de markt had verwacht. In het tweede kwartaal steeg de marge zelfs met een vol procentpunt naar 1,4 procent negatief. "Mei en juni waren zelfs breakeven", voegde Delivery Hero daaraan toe. Inclusief Glovo denkt Delivery Hero dat de platformactiviteiten in het derde kwartaal van dit jaar een aangepaste EBITDA van circa nul haalt, wat in de laatste drie maanden zelfs 40 tot 120 miljoen euro positief zal zijn. Eerder rekende de maaltijdbezorger op 0 tot 100 miljoen euro. Op lange termijn blijft Delivery Hero mikken op een aangepaste EBITDA-marge van 5 tot 8 procent. Het aandeel Delivery Hero schiet vrijdag bijna 5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

