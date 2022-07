Economie eurozone krimpt

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone is in juli gekrompen. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 50,6 tegen 53,0 in juni. De verwachting vooraf lag op 52,0.

De inkoopmanagersindex voor de industrie is afgenomen van 52,1 in juni naar 49,6 in juli, het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. Hiervoor werd vooraf rekening gehouden met een index van 51,0.

De samengestelde index daalde zo van 52,0 naar 49,4. Er was op 51,0 gerekend door economen.

"De eurozone lijkt te zullen krimpen in het derde kwartaal", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting. Hij verwacht dat de situatie in de komende twee maanden nog wat slechter wordt dan in juli.

Een punt van zorg is dat fabrikanten signaleren dat de verkoop tegenvalt, en dat de voorraden onverkochte spullen daardoor hard zijn gestegen, aldus Williamson.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.