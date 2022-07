Beursblik: tegenwind bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De handelsinkomsten van Flow Traders zijn afgelopen kwartaal harder gedaald dan voorzien. Dit concludeerden analisten van ING vrijdag. Deze inkomsten daalden tot 83,7 miljoen euro. Dat is ruim 8 procent minder dan waarop ING had gerekend. Een kwartaal eerder lag deze post nog op ruim 148 miljoen euro. De misser is volgens ING vooral het gevolg van de ontwikkelingen in Europa, "ondanks de winst van marktaandeel". Verder liepen de uitgaven ook iets harder op dan voorzien, maar dat was volgens ING vooral door eenmalige posten. Dit jaar stijgen de vaste kosten vermoedelijk niet met 15 maar met 25 procent, maar dat zal vervolgens weer dalen naar een stijging van 10 tot 15 procent, voorziet de flitshandelaar. ING heeft een Houden advies op Flow Traders met een koersdoel van 33,50 euro. Het aandeel daalt vrijdag ruim 10 procent naar 22,24 euro. Bron: ABM Financial News

