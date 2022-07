AEX vlak geopend, AkzoNobel wint Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag vlak geopend. Kort na opening daalde de AEX met 0,1 procent tot 703,18 punten. Onder de hoofdfondsen won AkzoNobel 2,1 procent. Jefferies werd vanochtend positiever over het aandeel en verhoogde het advies van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging van 77 naar 81 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel juist van 110 naar 83 euro, maar ook hier bleef het aandeel op de kooplijst. Besi en Shell stegen tot 1,2 procent. Adyen leverde juist 1,3 procent in. In de AMX won CTP 0,7 procent, maar verloor Flow Traders liefst 10,1 procent na cijfers. De flitshandelaar zag in het tweede kwartaal de handelsinkomsten op kwartaalbasis flink dalen, zoals ook door analisten was verwacht. Onder de kleinere aandelen won Brunel 0,5 procent, maar daalde Accsys 1,2 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed daalde met 4,9 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

