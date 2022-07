Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 110,00 naar 83,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg benadrukte de winstwaarschuwing van enkele weken geleden en dat de kwartaalresultaten achterbleven bij de verwachtingen van de analisten. Berenberg heeft na de halfjaarcijfers van AkzoNobel de ramingen voor 2022 verlaagd op basis van de tegenwind bij grondstofprijzen en de zwakke volumes bij decoratieve verven in Europa. De bank verwacht voor 2023 een EBITDA van 1.745 miljoen euro, een verbetering van ongeveer 400 miljoen euro, waarvan minder dan de helft voor rekening komt van overnames en kostenbesparingen. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op 63,54 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.