Beursblik: Jefferies zet AkzoNobel op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het advies voor AkzoNobel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 77,00 naar 81,00 euro. De analisten zeiden de uitdagingen waarmee AkzoNobel momenteel wordt geconfronteerd, te zien, maar daar staan een aantal positieve ontwikkelingen tegenover. Zo lukt het Akzo de prijzen goed te verhogen, en dat compenseert ruimschoots voor de volumedruk, meer dan bij sectorgenoten. Het aandeel AkzoNobel noteert momenteel op een korting van 36 procent ten opzichte van sectorgenoten, terwijl dat historisch gezien 10 procent is, merkte Jefferies op. De balans van AkzoNobel heeft nog ruimte, merkten de analisten op. "We schatten dat het ruimte heeft om een aandeleninkoop van 500 miljoen euro per jaar voort te zetten, wat inclusief dividenden een totaal aandeelhoudersrendement van 8 procent per jaar zou opleveren", aldus de bank. Wel zal de nieuwe CEO volgens de zakenbank vermoedelijk de outlook voor 2023 gaan verlagen. De onderneming mikt nu nog op een EBITDA van 2 miljard euro, maar de taxaties van Jefferies liggen hier 22 procent onder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.