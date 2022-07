Jefferies verlaagt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 72,00 naar 60,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist David Kerstens noemde de resultaten over het eerste halfjaar conform verwachting, maar de autonome omzetgroei was met 10 procent wel sterker dan voorzien. Richting het einde van het tweede kwartaal versnelde de groei zelfs tot 12 procent, zo merkte Kerstens op. Ook wees de analist op de hogere brutomarge en EBITA-marge, ondanks verstoringen in de aanvoerketens, de hoge grondstofprijzen, inflatie en een krappe arbeidsmarkt. Volgens Kerstens is de optimalisering van de portefeuille van Aalberts nog slechts deels in de koers verwerkt, waardoor een koopadvies gerechtvaardigd blijft. Het koersdoel werd evenwel verlaagd als gevolg van een lagere waardering van sectorgenoten. Toch vindt de analist een premie van 10 procent voor Aalberts ten opzichte van sectorgenoten correct. Het aandeel sloot donderdag op 40,13 euro. Bron: ABM Financial News

