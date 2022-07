Nog altijd geen inkomsten voor ESG Core Investments Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ESG Core Investments heeft in de eerste helft van dit jaar verlies geleden, omdat er nog geen inkomsten waren. Dat maakte het bedrijf vrijdag voorbeurs bekend. Het bedrijf haalde in februari vorig jaar 250 miljoen euro op met een beursgang. ESG wil een bedrijf overnemen dat actief is op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf zegt meerdere mogelijke overnamekandidaten te beoordelen, maar heeft hierover nog geen beslissing genomen. ESG heeft nog tot 16 februari volgend jaar om een overnamekandidaat te vinden. De operationele kosten waren afgelopen half jaar 551.000 euro, terwijl de post financiering 402.000 euro positief was, waarmee het resultaat op een verlies van 149.000 euro uitkwam. ESG Core Investments ging voor 10,00 euro per aandeel naar de beurs en sloot donderdag op 9,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.