Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,5 procent hoger op 704,61 punten, waarmee Amsterdam gisteren de uitblinker in Europa was.

Zorgen over de economische groei, zullen de winsten vanochtend beperkt houden op de Europese beurzen. Beleggers proberen de weg omhoog terug te vinden, nadat zij op donderdag een flinke renteverhoging voor de kiezen kregen van de Europese Centrale Bank, die de hoogopgelopen inflatie wil bestrijden.

De beurzen liepen donderdagochtend terug na het nieuws van de eerste renteverhoging in elf jaar door de ECB. Analisten verwachten dat dit ook op vrijdag het beeld zal zijn.

De renteverhoging door de Europese Centrale Bank van 50 basispunten bewijst volgens ING dat de ECB weinig tijd heeft voor een reeks renteverhogingen. "De verhoging donderdag, evenals mogelijke verdere renteverhogingen, zijn allemaal gericht op het verlagen van de inflatieverwachtingen en het herstellen van de beschadigde reputatie en geloofwaardigheid van de ECB als inflatiebestrijder", aldus econoom Carsten Brzeski. "Het besluit komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus Brzeski, doelend op het risico van een recessie in de eurozone.

"Wij denken dat de verhoging de eerste is in een rode renteverhogingen door de ECB om de depositorente volgend jaar naar 2 procent te krijgen", aldus analisten van Capital Economics. Zij denken dat de centrale bank uiteindelijk met een nieuw opkoopprogramma moet komen om een nieuwe crisis in de eurozone te voorkomen.

De Amerikaanse beurzen lijken vrijdag licht lager te openen, na tegenvallende kwartaalcijfers van Snap, die het aandeel nabeurs circa een kwart lager zetten. De grote indices wisten donderdag voor de derde dag op rij winsten te boeken, voordat enkele bedrijven nabeurs met tegenvallende resultaten kwamen.

De cijfers van Snap wakkeren de zorgen aan dat bedrijven die afhankelijk zijn van digitale advertenties een significant deel van hun omzet kwijt zijn. "We zien bovendien toegenomen concurrentie op de advertentiemarkt en onze inkomsten daaruit groeien in een minder hoog tempo", aldus Snap. "Onze omzetgroei is substantieel teruggelopen en we proberen ons aan te passen aan de nieuwe situatie."

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0182. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0209. De dollar trok aan waarde aan ten opzichte van veel andere valuta, nadat de risicobereidheid onder Aziatische beleggers vanochtend afnam.

De euro blijft volgens analisten van Piper Sandler historisch gezien "extreem zwak", ondanks een waardestijging na het rentebesluit van de ECB. "De terugval in de euro en yen droegen bij aan de winst van de dollar." Volgens Piper Sandler speelt de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande energiecrisis een rol in de lagere euro.

De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 96,35 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,5 procent goedkoper. Volgens Manish Raj, chief financial officer bij Velandera Energy Partners zijn er diverse negatieve factoren voor de olieprijs, waaronder de stijgende productie in Libië en Rusland, aanhoudende coronalockdowns in China en een afnemende vraag in de VS. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs licht met een plus van ruim een procent.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag onder meer inzicht in cijfers over de Europese en Amerikaanse industrie en dienstensector.

Bedrijfsnieuws

Jefferies werd vanochtend positiever over AkzoNobel en verhoogde het advies van Houden naar Kopen. Het koersdoel ging van 77 naar 81 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel juist van 110 naar 83 euro, maar het koopadvies bleef wel overeind.

Flow Traders heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de handelsinkomsten op kwartaalbasis flink zien dalen, zoals ook door analisten was verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de genormaliseerde nettowinst uit op 26,1 miljoen euro, hetgeen een halvering was van de winst een kwartaal eerder. Flow Traders wil een interim-dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. Daarnaast start het bedrijf een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 25 miljoen euro.

Wereldhave heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen en ook het directe resultaat liep terug, maar het indirecte resultaat leverde een mooie plus op. Wereldhave verwacht dit jaar nog altijd een direct resultaat te boeken in de bandbreedte van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel, nadat het vastgoedfonds deze bandbreedte dit jaar al tweemaal verhoogde. Aan begin van het jaar stond deze outlook nog op 1,40 tot 1,50 euro per aandeel.

SBM Offshore heeft de projectfinanciering van de FPSO One Guyana veilig gesteld.

Ebusco wil in het Franse Rouen 21.000 vierkante meter leasen voor een lokaal hoofdkantoor en een nieuwe productiefaciliteit.

Beter Bed heeft in de eerst helft van 2022 meer omzet geboekt, maar de nettowinst zien afnemen.

Hydratec Industries verwacht nog steeds dat 2022 een goed jaar wordt, ondanks dat de winstgevendheid afgelopen zes maanden onder druk stond.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,0 procent naar 3.998,95 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 32.036,90 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 12.059,61 punten.