Ebusco zet productiecapaciteit bij

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco wil in het Franse Rouen 21.000 vierkante meter leasen voor een lokaal hoofdkantoor en een productiefaciliteit. Dit maakte de producent van elektrische bussen vrijdag bekend na ondertekening van een intentieverklaring. De locatie wil het bedrijf uit Deurne gebruiken om de groei in Frankrijk en het zuidwestelijk deel van Europa te ondersteunen. Daar is een investering van 10 miljoen euro mee gemoeid. Rouen moet eind 2023 geheel operationeel zijn. Per jaar moeten er dan zo'n 500 bussen per jaar worden gemaakt met een optie dit in de jaren hierna nog te verhogen. Frankrijk is volgens CEO Peter Bijvelds een strategische markt voor Ebusco. Frankrijk vertegenwoordigt de grootste busvloot in Europa. Bron: ABM Financial News

