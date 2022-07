Handelsinkomsten Flow Traders flink gedaald, zoals verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de handelsinkomsten op kwartaalbasis flink zien dalen, zoals ook door analisten was verwacht. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de cijfers van de flitshandelaar. Flow Traders zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal uitkomen op 83,7 miljoen euro, hetgeen fors minder is dan de ruim 148 miljoen euro een kwartaal eerder. In dezelfde periode vorig jaar kwamen de handelsinkomsten op 94,4 miljoen euro. De volatiliteit was afgelopen kwartaal minder groot. "In het tweede kwartaal waren de marktomstandigheden meer genormaliseerd, met een lager activiteitenniveau in vergelijking met het eerste kwartaal", zei Chief Trading Officer Folkert Joling. ING en Jefferies rekenden op dalingen van de handelsinkomsten tot respectievelijk 91,5 en 85 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de genormaliseerde nettowinst uit op 26,1 miljoen euro, hetgeen een halvering was van de winst een kwartaal eerder. De genormaliseerde EBITDA kwam in het tweede kwartaal uit op 36,5 miljoen euro tegen 74,6 miljoen euro in de eerste drie maanden van 2022. De operationele kosten bedroegen net geen 50 miljoen euro tegen krap 74 miljoen euro in het eerste kwartaal. Flow Traders wil een stijging van de vaste operationele kosten dit jaar van 10 tot 15 procent. Inmiddels is de winstdeling van het personeel verlaagd van 35 naar 32,5 procent van het operationeel resultaat. Flow had eind juni 611 mensen in dienst, tegen 624 aan het einde van maart. Het nieuwe investeringsfonds van het bedrijf deed afgelopen kwartaal 7 investeringen voor 7,6 miljoen euro. In totaal is er nu ruim 14 miljoen euro geïnvesteerd. Beloning Flow Traders wil een interim-dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. Daarnaast start het bedrijf een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van 25 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

