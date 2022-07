Omzet bij Beter Bed omhoog, maar winst omlaag Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in de eerst helft van 2022 meer omzet geboekt, maar de nettowinst zien afnemen. Dit bleek vrijdag uit de jaarresultaten van de uitbater van matrassenketens. Op een vergelijkbare basis steeg de halfjaaromzet met 15,0 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2021, naar 112,4 miljoen euro. De omzet uit de Benelux steeg op vergelijkbare basis met 15,1 procent tot 105,5 miljoen euro, terwijl de omzet uit nieuwe activiteiten 6,9 miljoen euro bedroeg, hetgeen op vergelijkbare basis een groei betekende van 13,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het orderboek daalde met 24,1 procent tot 19,4 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg het orderboek met 6,9 procent, terwijl in het tweede kwartaal deze met 14,5 procent afnam. Het lijkt er op dat deze dalingen vooral met timingseffecten te maken hebben in de eerste zes maanden van 2021 als gevolg van de coronamaatregelen, aldus Beter Bed. Het EBITDA-resultaat van 13,7 miljoen euro en het EBIT-resultaat van 3,7 miljoen euro bleken op jaarbasis gelijke tred te hebben gehouden. Onder de streep daalde de winst juist van 4,1 miljoen naar 2,2 miljoen euro. Beter Bed deed geen concrete uitspraken over de verwachtingen voor het lopende jaar. Het bedrijf blijft dit jaar meer investeren. Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op 4,32 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.