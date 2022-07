Beursagenda: Nederlandse bedrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de financiële agenda voor Nederland tot en met vrijdag 29 juli 2022: VRIJDAG 22 JULI 2022

07:00 Wereldhave - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Accell - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Beter Bed - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers tweede kwartaal en beleggersdag MAANDAG 25 JULI 2022

07:00 Philips - Cijfers tweede kwartaal DINSDAG 26 JULI 2022

07:15 Randstad - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Acomo - Cijfers tweede kwartaal WOENSDAG 27 JULI 2022

07:00 Vopak - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal

18:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Marel - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Core Laboratories - Cijfers tweede kwartaal DONDERDAG 28 JULI 2022

07:00 Arcadis - Cijfers tweede kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers tweede kwartaal

07:30 CM.com - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Ordina - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Relx - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Shell - Cijfers tweede kwartaal

00:00 GeoJunxion - Jaarcijfers

18:00 Euronext - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Vastned - Cijfers tweede kwartaal VRIJDAG 29 JULI 2022

07:00 Signify - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers tweede kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers tweede kwartaal

07:30 Basic-Fit - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Brunel - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Ctac - Cijfers tweede kwartaal Bron: ABM Financial News

