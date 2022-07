PPG profiteert van hogere prijzen

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald, terwijl de winst op jaarbasis licht steeg. Dit meldde de Amerikaanse verfspecialist donderdag nabeurs.



CEO Michael McGarry wees erop dat PPG erin slaagde te groeien, ondanks een verzwakking in de consumentenvraag in Europa, de aanzienlijke corona-gerelateerde verstoringen in China en ongunstige wisselkoersen.



PPG wist dankzij hogere prijzen de impact van kosteninflatie te compenseren, terwijl er ook een verbetering zichtbaar is in de problemen in de aanvoerketen, aldus McGarry.



"We zijn al begonnen met het implementeren van kostenbesparende maatregelen in Europa en hebben noodplannen klaar om in te zetten in het geval van een bredere economische vertraging", aldus de topman. Volgens hem blijft de totale vraag wel duidelijk onder de niveaus van voor de pandemie.



In de verslagperiode behaalde PPG een omzet van 4,69 miljard dollar, in vergelijking met 4,36 miljard dollar een jaar eerder. Dit was onder meer te danken aan hogere prijzen.



De nettowinst kwam uit op 443 miljoen dollar, tegenover 431 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 1,86 dollar en de aangepaste winst per aandeel op 1,81 dollar.



Het aandeel PPG Industries noteerde in de nabeurshandel op Wall Street vlak.

Bron: ABM Financial News