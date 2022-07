Zwakste kwartaalgroei ooit voor Snap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft het afgelopen kwartaal minder omzet behaald dan verwacht, terwijl het verlies hoger bleek dan waarop door de markt was gerekend. Dit bleek donderdag na publicatie van de kwartaalcijfers van het social mediabedrijf. Helemaal verrassend zijn de cijfers niet, want Snap gaf in mei al een waarschuwing. Het bedrijf kampt met een uitdagend operationeel klimaat, door aanhoudende problemen in de advertentiemarkt. Die worden onder meer veroorzaakt door de hoge inflatie en de privacy aanpassingen die Apple vorig jaar invoerde. Onder de streep resteerde in het tweede kwartaal een verlies van 422,1 miljoen dollar, tegenover een verlies van 152 miljoen dollar een jaar eerder. Het verlies per aandeel kwam uit op 0,24 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,10 dollar een jaar eerder en waar de markt rekende op 0,20 dollar verlies per aandeel. Snap boekte afgelopen kwartaal een 13 procent hogere omzet van 1,11 miljard dollar, tegenover 982,1 miljoen dollar en waar analisten 1,14 miljard dollar voorspelden. De groei was nog zwakker dan tijdens de coronaperiode en niet zo zwak sinds Snap een beursgenoteerd bedrijf werd. Het aantal dagelijkse gebruikers kwam in het tweede kwartaal uit op 347 miljoen, een stijging van 18 procent op jaarbasis. Geen outlook, wel aandeleninkoop Snap geeft "vanwege de onzekerheden gerelateerd aan het operationele klimaat" geen guidance voor het derde kwartaal. Het aandeel Snap noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 24 procent lager. Een aangekondigd aandeleninkoopprogramma met een omvang van maximaal 500 miljoen dollar kon de pijn voor beleggers niet verzachten. Verder werd bekend dat CEO Evan Spiegel en CTO Bobby Murphy tot zeker 1 januari 2027 aanblijven in hun rol. Bron: ABM Financial News

