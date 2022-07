Tesla in trek op groen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De S&P 500 steeg 1,0 procent op 3.998,95 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 32.036,90 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 12.059,61 punten.

Tijdens de ochtendhandel in New York werd bekend dat de Amerikaanse president Joe Biden positief heeft getest op het coronavirus. Biden zou last hebben van milde symptomen en zit in zelfisolatie in het Witte Huis, waar hij al zijn taken blijft vervullen.

Het cijferseizoen eist momenteel veel aandacht op van beleggers. Tesla kwam woensdag nabeurs met beter dan verwachte cijfers, net als Netflix eerder deze week.

"Er is wat meer optimisme over de groeisector dan een paar maanden geleden", aldus Edward Park, chief investment officer bij Brooks Macdonald. De belangrijkste vraag is of dit in 2023 zo blijft, aldus de marktkenner.

De ECB verhoogde donderdag de rente voor het eerst in meer dan tien jaar en deed dat meteen met 50 basispunten, omdat de inflatierisico's hoog zijn.

Het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering in de VS is afgelopen week gestegen tot 251.000, een plus van 7.000 aanvragen. Er was gerekend op 240.000 stuks.

De vooruitblikkende economische index van de Philadelphia Fed liet een snelle verslechtering van het economische klimaat zien. Voor de tweede maand op rij daalden de nieuwe orders, terwijl economen toch op een beperkt herstel hadden ingezet.

In Europa is Rusland begonnen om aardgas door de Nord Stream 1-pijpleiding te pompen, met een vergelijkbaar volume als voorafgaand aan een tiendaagse onderhoudsbeurt. De aardgasprijs daalde hierdoor 3 procent nadat eerder twijfel was ontstaan of de kraan niet geheel dicht zou blijven, in reactie op de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.

De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 96,35 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,5 procent goedkoper.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0209.

Bedrijfsnieuws

Tesla won bijna 10 procent, nadat het bedrijf voor het eerst in meer dan een jaar een winstdaling rapporteerde. De kasstroom kelderde van 2,2 miljard dollar in het eerste kwartaal naar 621 miljoen dollar. De stap terug was wel verwacht na een moeilijk kwartaal met lockdowns in China waar de grootste fabriek van Tesla staat. Opvallend was verder, dat Tesla driekwart van zijn bitcoins heeft verkocht.

United Airlines waarschuwde voor de gevolgen van hogere brandstofprijzen. De vliegmaatschappij meldde wel weer een winstgevend kwartaal. Het aandeel daalde ruim 10 procent.

Sectorgenoot American Airlines bevestigde het winstherstel, hoewel de winst wel een fractie lager was dan analisten hadden verwacht. Het aandeel verloor zo'n 7,5 procent.

Autofabrikant Ford schrapt duizenden banen, in zijn overgang naar elektrische auto's, zeggen anonieme bronnen. Het zou gaan om meer dan 4.000 banen, vooral op de kantoren en niet in de fabrieken. Het aandeel won 2 procent.

AT&T verloor 7,5 procent na cijfers. Blackstone daalde 3 procent na het openen van de boeken. Snap en PPG Industries komen nabeurs met cijfers.