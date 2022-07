Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 96,35 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,5 procent goedkoper. Volgens Manish Raj, chief financial officer bij Velandera Energy Partners zijn er diverse negatieve factoren voor de olieprijs, waaronder de stijgende productie in Libië en Rusland, aanhoudende coronalockdowns in China en een afnemende vraag in de VS. "Conservatieve oliebeleggers herkennen dit uit 2008, toen de forse olieprijzen druk zetten op de vraag, wat ertoe leidde dat de olieprijzen kelderden", aldus de marktkenner. Het is voor handelaren eenvoudiger om momenteel aan de zijlijn te blijven, volgens Raj. Donderdag werd bekend dat er weer aardgas wordt geleverd via de Nord Stream 1-pijpleiding. Die was 10 dagen dicht vanwege onderhoud en gevreesd werd dat Rusland de gaskraan niet meer open zou draaien als vergelding voor westerse sanctie die zijn opgelegd als gevolg van de invasie van Oekraïne. Europa vreest een energiecrisis als het kremlin alsnog besluit om geen gas meer te leveren en daarom heeft de Europese Commissie woensdag voorgesteld dat lidstaten hun gasverbruik de komende maanden met 15 procent verlagen om te voorkomen dat belangrijke sectoren in de problemen komen deze winter. Consultancyfirma Eurasia Group schat de kans dat dat Rusland de gasleveringen aan Europa verder zal beperken in op 60 procent. Er is volgens de firma slechts 10 procent kans dat de leveringen volledig worden hersteld. ""Zelfs als Nord Stream 1 terugkeert naar het normale niveau, kan Moskou de aanvoer elders verminderen, mogelijk via de pijpleidingen die door Oekraïne lopen. Deze strategie is waarschijnlijk gericht op het toebrengen van economische schade aan Europa als vergelding voor zijn sancties en het genereren van inkomsten voor Moskou. Als gevolg hiervan , zullen de aanhoudende gedeeltelijke bezuinigingen van Rusland waarschijnlijk betekenen dat de totale gasstroom naar de EU in 2022 ongeveer 90 bcm (miljard kubieke meter) zal bedragen, vergeleken met 155 bcm geleverd in 2021", aldus Henning Gloystein, directeur energie, klimaat en hulpbronnen bij Eurasia Group. Bron: ABM Financial News

