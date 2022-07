Parlementsverkiezingen Italie in september Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse president Sergio Mattarella wil dat binnen 70 dagen parlementsverkiezingen worden gehouden in Italië. Dit werd donderdagavond bekend. Premier Mario Draghi stapte eerder op de dag op, nadat hij niet voldoende steun kreeg in het Italiaanse parlement. Een mogelijke verkiezingsdatum is 25 september, maar dit is een Joodse feestdag. Daarom is 18 september ook een optie, meldden partij-officials aan de Wall Street Journal. Bron: ABM Financial News

