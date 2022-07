Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld gesloten nadat de Europese Centrale Bank de markt verraste met een daadkrachtige renteverhoging van 50 basispunten.



De STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent in de plus op 424,39 punten, de Duitse DAX verloor 0,3 procent op 13.246,64 punten, de Franse CAC 40 steeg 0,3 procent op 6.201,11 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.270,51 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kregen de Europese beurzen vandaag aanvankelijk een impuls door het nieuws dat er weer Russisch gas door Nord Stream 1 stroomt, maar zorgde de politieke crisis in Italië voor onzekerheid. De beurs in Milaan verloor 0,7 procent nadat bekend werd dat premier Mario Draghi zijn ontslag heeft ingediend, omdat hij er niet slaagt voldoende steun te krijgen in het Italiaanse parlement. "Het besluit van de ECB om de rente met een groter dan verwachte 50 basispunten te verhogen verraste de markten ook", aldus Hewson, die zag dat voorzitter Lagarde er niet in slaagde om duidelijkheid te verschaffen over het zogeheten transmissiebeschermingsinstrument, kortweg TPI. Het was de eerste renteverhoging van de ECB in 11 jaar. Volgens marktkenners heeft de ECB beperkte ruimte om de rente in de komende maanden verder te verhogen. Daarom laat de centrale bank zijn forward guidance los en kiest het voor geloofwaardigheid in plaats van voorspelbaarheid, aldus econoom Carsten Brzeski van ING. "Het besluit van vandaag komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus de econoom. De Italiaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 3,46 procent. De Duitse variant noteerde op 1,22 procent. De olieprijzen daalden met 4 procent. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0205. Eerder was de Europese munt nog gestegen naar 1,0279. Bedrijfsnieuws Bankaandelen leken donderdag aanvankelijk te profiteren van de agressievere renteverhoging van de ECB, maar richting het slot leverden een aantal banken in. Société Générale verloor bijna een procent en UniCredit zelfs meer dan 3 procent. Volgens Swissquote-analist Ipek Ozkardeskaya is de markt toch niet volledig overtuigd van het anti-fragmentatie instrument van de ECB. "Het ziet er gecompliceerd uit en is moeilijk te implementeren", aldus de marktkenner. ASM International heeft in het tweede kwartaal van 2022 het omzetdoel gehaald en boekte ook een recordaantal orders. Het aandeel steeg liefst 14 procent in Amsterdam. ASML won ruim 5 procent. Sectorgenoot Besi steeg 1,5 procent, na het openen van de boeken. De resultaten en de outlook vielen wel tegen. SAP heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen, maar het operationele resultaat en de marges onder druk zien staan. Het bedrijf gaf een waarschuwing af. Het aandeel verloor bijna 3 procent. Thales heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink zien aantrekken, waardoor de omzetverwachting voor dit jaar omhoog kon. Het aandeel daalde licht. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.