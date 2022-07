Aanmelding overnamebod Intertrust verlengd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Intertrust krijgen langer de tijd om hun stukken aan te melden onder het bod van CSC, omdat nog niet alle goedkeuringen van toezichthouders binnen zijn. Dit maakten de twee partijen donderdagavond bekend. De aanmeldtermijn liep aanvankelijk tot en met het einde van de beursdag op 19 augustus. Dat wordt nu twee weken nadat de goedkeuringen binnen zijn, of 6 december 2022. Tot deze verlenging werd besloten toen aannemelijk werd dat de goedkeuringen vermoedelijk niet voor 19 augustus binnen zijn. Eind mei werd al de overnamedrempel verlaagd van 95 naar 80 procent. Bron: ABM Financial News

