AEX weer boven 700 punten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na de eerste renteverhoging van de ECB in elf jaar, in het groen gesloten en daarmee weer boven de 700 punten uitgekomen. De AEX steeg 1,5 procent naar 704,61 punten.

Alle ogen waren vanmiddag gericht op Frankfurt waar Christine Lagarde de rente zou verhogen. De vraag was met hoeveel, met 25 of met een agressievere 50 basispunten.

Het werd een verhoging met 50 punten. En dat deed de euro goed, hoewel een deel van de winst ook weer werd prijsgegeven. De Europese munt noteerde rond het slot op 1,0205.

"De verhoging vandaag, evenals mogelijke verdere renteverhogingen, zijn allemaal gericht op het verlagen van de inflatieverwachtingen en het herstellen van de beschadigde reputatie en geloofwaardigheid van de ECB als inflatiebestrijder", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

"Uit het besluit van vandaag blijkt dat de ECB zich meer zorgen maakt over deze geloofwaardigheid dan over voorspelbaarheid. Dit is belangrijker dan de forward guidance. Het besluit van vandaag komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus Brzeski, doelend op het risico van een recessie in de eurozone.

Het basisscenario van de ECB is vooralsnog dat er dit en volgend jaar geen recessie komt, "maar de outlook is troebel", erkende Lagarde.

De olieprijzen daalden donderdag met zo'n 4 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX profiteerde ASMI flink van de enorm sterke ordergroei die het bedrijf in het tweede kwartaal realiseerde. ING noemde die instroom zelfs "steengoed". Het aandeel won maar liefst 14 procent. ASML, dat woensdag de boeken opende, won ruim 5 procent.

Sectorgenoot Besi steeg 1,5 procent, hoewel de resultaten en outlook teleurstelden.

KPN verloor 2 procent en Unibail-Rodamco-Westfield 1,8 procent. De stijgende rente had hier vermoedelijk de hand in. AkzoNobel leverde bijna 3 procent in.

In de AMX volgde Aalberts het voorbeeld van ASMI, namelijk hard stijgen op cijfers. Het aandeel won bijna 6 procent. Analisten waren dan ook te spreken over Aalberts.

Corbion steeg ruim 3 procent en Flow Traders, dat vrijdag de boeken opent, won ook meer dan 3 procent. Oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro verloren rond de 1,5 en 3,5 procent.

Smallcapper TomTom werd bijna 2 procent duurder en B&S Group zelfs meer dan 2 procent, maar Avantium daalde ruim 3 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.