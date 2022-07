ECB in lastige positie om inflatie te bestrijden

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank bevindt zich in een lastige positie om de hoge inflatie in de eurozone te bestrijden. Hoewel het basisscenario van de ECB momenteel geen rekening houdt met een recessie dit of volgend jaar, is de economische outlook troebel, zei voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting op het besluit om de rente met 50 basispunten te verhogen.

"De Russische invasie [van Oekraïne] blijft drukken op de economische groei", aldus Lagarde.

Daarmee bevindt de centrale bank zich in de slechtste positie van alle centrale banken in ontwikkelende economieën, nu het risico op stagflatie toeneemt.

"De ECB verhoogt de rente te midden van een drastisch vertragende economie en wordt geconfronteerd met een ernstige stagflatoire schok [zwakke groei gecombineerd met hoge inflatie] die buiten haar macht ligt en wordt ook geconfronteerd met een Italiaanse politieke crisis die een moeilijk soeverein risicodilemma met zich meebrengt," aldus hoofdstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors.

En dus heeft de ECB beperkte ruimte om de rente in de komende maanden verder te verhogen. Daarom laat de centrale bank zijn forward guidance los en kiest het voor geloofwaardigheid in plaats van voorspelbaarheid, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

"Het besluit van vandaag komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus de econoom.

Lagarde ging donderdag niet in op de omvang van een renteverhoging in september. Eerder had de ECB nog uitgesproken dat de renteverhoging na de zomer mogelijk hoger zou zijn dan die vandaag, maar dat was toen de centrale bank ook communiceerde dat de rente in juli met 25 basispunten omhoog zou gaan.

"De forward guidance voor september is niet langer toepasbaar. De omvang van een renteverhoging hangt af van de economische data op dat moment", aldus Lagarde.

"Monetaire beleidsbeslissingen worden maand voor maand en stap voor stap genomen", aldus Lagarde.

Economen van Goldman Sachs rekenen erop dat de rentes in september nog eens met 50 basispunten worden verhoogd, "maar het tempo gaat daarna omlaag."

"De ECB staat voor een moeilijke afweging van verzwakkende groei en stijgende inflatie - een situatie die kan worden verergerd door verdere verstoringen van de Russische gasvoorziening", aldus Goldman Sachs, dat rekent op verhogingen van 25 basispunten in november en december.

Lagarde zei in haar persconferentie dat het doel is om de rentes tot een neutraal niveau te verhogen, maar gaf daarbij ook direct aan dat op dit moment niet duidelijk is wat dat neutrale niveau is.

Volgens Morgan Stanley wordt het risico groter dat de ECB zijn inflatiedoel op de middellange termijn van rond de 2 procent niet zal halen en dat de centrale bank de rentes daarom met 50 basispunten heeft verhoogd. De inflatie in de eurozone is "onwenselijk" hoog, zei Lagarde donderdag. De consumentenprijzen in de eurozone stegen in juni met 8,6 procent en ook onderliggende indicatoren blijven stijgen, aldus de ECB-voorzitter.

"De risico's voor de inflatie zijn toegenomen", bevestigde Lagarde donderdag, niet in de laatste plaats door de recente verzwakking van de euro. De Europese munt noteerde donderdag na de persconferentie van Lagarde op 1,0184, tegenover bijna 1,03 dollar net na het rentebesluit.

De ECB kondigde donderdag ook een zogeheten transmissiebeschermingsinstrument aan, kortweg TPI. Daarmee moet fragmentatie in de eurozone worden voorkomen. Landen die hiervan gebruik gaan maken, moeten aan een aantal criteria voldoen, waaronder de begrotingsregels van de Europese Commissie.

"We zouden TPI liever niet gebruiken maar aarzelen niet als dit nodig is", aldus Lagarde, die benadrukte het instrument geen grote impact zal hebben op de balans van de ECB.

Een van de landen die mogelijk gebruik moet maken van TPI, is Italië, waar een politieke crisis is ontstaan met het vertrek van premier Mario Draghi. Op die kwestie wilde Lagarde donderdag niet specifiek op ingaan.

De Italiaanse tienjaarsrente steeg donderdag naar 3,56 procent. De Duitse variant noteert op 1,21 procent.

Europese bankaandelen konden even profiteren van de renteverhoging, maar noteren inmiddels overwegend lager, ziet Swissquote analist Ipek Ozkardeskaya, omdat de markt toch niet volledig overtuigd is van TPI.

"Het ziet er gecompliceerd uit en is moeilijk te implementeren", aldus de marktkenner.

"Het instrument zal van cruciaal belang zijn voor de effectiviteit van de renteverhogingen in de eurozone", aldus Ozkardeskaya.