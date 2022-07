Leidende indicatoren VS dalen opnieuw

Tja, op 14 juli (verleden week) noteerde de AEX 656. Nu, een week verder -> 21 juli, AEX 703 (high day) een verschil van 47 punten = 7,16%.



Draghi verlaat het zinkende schip, en creeert ruimte voor rechts (lees Anti Euro Community!). Daarnaast voedselcrisis, klimaatcisis, Euro crisis, Energie crisis, ...omzet- en winsterosie is het gevolg.



Hogere indices en aandelenkoersen? Het antwoord laat ik graag aan jullie over,....



O ja,...nog iets over een 'Doorbraak van de AEX op technische gronden': Pas boven AEX 710,70 (= 3% * 690 AEX) mag men vanuit technisch oogpunt spreken van een valide doorbraak! Mijn idee is dat vanaf AEX 632 -> AEX 703 = 71 punten (11,23%) het wel even leuk is geweest!



Good luck, und happy trade,....