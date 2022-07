Beursblik: Aalberts stelt gerust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft de juiste strategische keuzes gemaakt en dat is terug te zien in een stijgende winstgevendheid. Dit stelden analisten van Berenberg, na een toelichting van het bedrijf op de voorbeurs gepubliceerde halfjaarcijfers. De zakenbank vond dat Aalberts tijdens deze toelichting een geruststellende toon aansloeg, zowel over de vraag als de marges. De orderinstroom in de eerste zes maanden van het jaar was dan ook 39 procent hoger dan een jaar eerder, merkten de analisten op. Berenberg heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 64,00 euro. Bron: ABM Financial News

