Beursblik: ECB heeft weinig tijd voor verdere renteverhogingen

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging door de Europese Centrale Bank van 50 basispunten bewijst dat de ECB weinig tijd heeft voor een reeks renteverhogingen. Dit concludeerde Carsten Brzeski van ING na de bekendmaking donderdagmiddag. "De verhoging vandaag, evenals mogelijke verdere renteverhogingen, zijn allemaal gericht op het verlagen van de inflatieverwachtingen en het herstellen van de beschadigde reputatie en geloofwaardigheid van de ECB als inflatiebestrijder", aldus de econoom. "Uit het besluit van vandaag blijkt dat de ECB zich meer zorgen maakt over deze geloofwaardigheid dan over voorspelbaarheid. Dit is belangrijker dan de forward guidance. Het besluit van vandaag komt overeen met onze eerdere opvatting dat de ECB in de komende 12 maanden niet zoveel renteverhogingen zal kunnen doorvoeren als de markten hadden ingeprijsd na de vergadering van juni", aldus Brzeski, doelend op het risico van een recessie in de eurozone. Volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG zijn Europese banken als Société Générale, ABN AMRO, ING en Deutsche Bank de winnaars van de "verrassende" renteverhoging. "Het restrictieve monetaire beleid van de ECB begint nu vorm te krijgen", aldus Bouhmidi. De euro/dollar is donderdag met 0,8 procent gestegen tot 1,0265. Banken als ING, Société Générale en Deutsche Bank stijgen 1,5 tot 3 procent. Bron: ABM Financial News

