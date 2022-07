Wall Street gaat hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat de Europese Centrale Bank wat durf toonde en de Philadelphia Fed een hard afremmende economie in beeld bracht, terwijl de meest verse bedrijfsresultaten minder enthousiast worden ontvangen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening 0,2 procent hoger en die op de Nasdaq stegen 0,5 procent.



De ECB verhoogd de rente voor het eerst in meer dan tien jaar en deed dat meteen met 50 basispunten, omdat de inflatierisico's hoog zijn en omdat er een nieuw beschermingsmechanisme is goedgekeurd, om probleemlanden in de eurozone te steunen.

De beleidsrente is door de historische stap gestegen van 0,50 procent negatief naar nul procent, dus voor een echt krap monetair beleid is er nog wel wat meer te doen.

Economisch nieuws van eigen bodem voor de Amerikanen was dat het aantal aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering steeg tot 251.000, een plus van 7.000 aanvragen. Er was gerekend op 240.000 stuks.

De vooruitblikkende economische index van de Philadelphia Fed liet een snelle verslechtering van het economische klimaat zien. Voor de tweede maand op rij daalden de nieuwe orders, terwijl economen toch op een beperkt herstel hadden ingezet.

In Europa is Rusland begonnen om aardgas door de Nordstream-pijpleiding te pompen, met een vergelijkbaar volume als voorafgaand aan een tiendaagse onderhoudsbeurt. De aardgasprijs daalde hierdoor 3 procent nadat eerder twijfel was of de kraan niet geheel dicht zou blijven, in reactie op de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraine.



Olie werd goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate daalde 3,7 procent tot 96,17 dollar en Brent-olie werd 3,4 procent goedkoper op 103,25 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0269 en maakte een stap omhoog van 0,8 procent na het rentebesluit van de ECB. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 1,0179 op de borden. De markt prijsde een renteverhoging in van 38 basispunten en nu het 50 basispunten blijkt te zijn, stijgt de euro.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg voorbeurs 3 procent, nadat het bedrijf voor het eerst in meer dan een jaar een winstdaling rapporteerde. De kasstroom kelderde van 2,2 miljard dollar in het eerste kwartaal naar 621 miljoen dollar. De stap terug was wel verwacht na een moeilijk kwartaal met lockdowns in China waar de grootste fabriek van Tesla staat. Opvallend was verder, dat Tesla driekwart van zijn bitcoins heeft verkocht.

United Airlines waarschuwde voor de gevolgen van hogere brandstofprijzen en stond in de handel voorbeurs 6 procent lager. De vliegmaatschappij meldde wel weer een winstgevend kwartaal.

American Airlines bevestigde het winstherstel, hoewel de winst wel een fractie lager was dan analisten hadden verwacht, en noteerde daarom 3 procent lager in de handel voorbeurs.

Autofabrikant Ford schrapt duizenden banen, in zijn transitie naar elektrische auto's, zeggen anonieme bronnen. Het zou gaan om meer dan 4.000 banen, vooral op de kantoren en niet in de fabrieken. Het aandeel stijgt voorbeurs 2,6 procent.

AT&T verloor voorbeurs 5 procent na cijfers. Travelers en Blackstone maken ook voorbeurs resultaten bekend en Blackstone leverde 3 procent in. Snap, PPG Industries en Boston Beer publiceren cijfers na het sluiten van de handel vanavond.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 3.959,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.874,84 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.897,65 punten.