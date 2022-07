American Airlines bevestigt winstherstel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het tweede kwartaal dankzij een meevallende omzet fors meer winst geboekt, hoewel de aangepaste winst toch iets tegen viel. Dit bleek donderdag uit het kwartaalrapport van de luchtvaartmaatschappij. American Airlines rapporteerde een nettowinst van 476 miljoen dollar, of 0,68 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel was 0,76 dollar. Dit was iets lager dan de 0,77 dollar waar analisten naar op zoek waren. Een jaar eerder was de winst echter nog maar 19 miljoen dollar. De inkomsten lagen 12 procent hoger dan een jaar eerder, op 13,4 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 13,3 miljard dollar. De liquiditeit aan het einde van het kwartaal bedroeg 15,6 miljard dollar. Outlook De maatschappij rekent voor het lopende derde kwartaal op een capaciteitsbeperking van 8 tot 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De omzet komt in het derde kwartaal 10 tot 12 procent hoger uit dan in 2019, voorziet de luchtvaartmaatschappij. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.