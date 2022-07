Vlakke futures op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van meer bedrijfsresultaten en een monetair besluit van de Europese Centrale Bank.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd ongewijzigd en die op de Nasdaq stijgen 0,2 procent.



De ECB zal naar verwachting de rente voor het eerst in meer dan tien jaar verhogen. De vraag is of dat met een schamele kwart procentpunt zal gaan, of met een half procentpunt. President Christine Lagarde heeft alleen op de kleinere verhoging gehint.

Economisch nieuws komt donderdag van de wekelijkse cijfers over de nieuwe aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, voorbeurs, en zullen waarschijnlijk een kleine daling laten zien.

In Europa is Rusland begonnen om aardgas door de Nordstream-pijpleiding te pompen, met een vergelijkbaar volume als voorafgaand aan een tiendaagse onderhoudsbeurt. De aardgasprijs daalde hierdoor 3 procent nadat eerder twijfel was of de kraan niet geheel dicht zou gaan, in reactie op de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraine.

Mario Draghi is opgestapt als premier in Italie, nadat zijn coalitieregering uiteenviel. Italie wordt gezien als een risico voor de euro en een reden voor de ECB om te blijven stimuleren, om te voorkomen dat beleggers Italiaanse staatsleningen massaal gaan dumpen.

Olie werd goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate daalde 4,9 procent tot 95,04 dollar en Brent-olie werd 4,6 procent goedkoper op 102,02 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0193. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0179 op de borden.

ING denkt dat de dollar kan herstellen na het rentebesluit van de ECB. De markt prijst een renteverhoging in van 38 basispunten en als het 25 basispunten wordt zal de euro dalen, maar als het 50 basispunten is, zal die stijgen. ING rekent op het eerste scenario.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg 1,5 procent nadat het bedrijf voor het eerst in meer dan een jaar een winstdaling rapporteerde. De kasstroom kelderde van 2,2 miljard dollar in het eerste kwartaal naar 621 miljoen dollar. De stap terug was wel verwacht na een moeilijk kwartaal met lockdowns in China waar de grootste fabriek van Tesla staat.

United Airlines waarschuwde voor de gevolgen van hogere brandstofprijzen en stond in de handel voorbeurs 6,8 procent lager. De vliegmaatschappij meldde wel weer een winstgevend kwartaal.

American Airlines, AT&T, Travelers en Blackstone gaan voorbeurs hun resultaten bekendmaken. Snap, PPG Industries en Boston Beer doen dat na het sluiten van de handel vanavond.

Autofabrikant Ford schrapt duizenden banen, in zijn transitie naar elektrische auto's, zeggen anonieme bronnen. Het zou gaan om meer dan 4.000 banen, vooral op de kantoren en niet in de fabrieken.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 3.959,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.874,84 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.897,65 punten.