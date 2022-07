ArcelorMittal en Gestamp testen klimaatvriendelijk staal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal en de maker van auto-onderdelen Gestamp hebben auto-onderdelen gemaakt van staal dat met weinig CO2-uitstoot werd geproduceerd. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend.



De onderdelen zullen worden gebruikt door autofabrikanten in Spanje en heel Europa. Het gaat onder andere om verstevigingen van de autostoelen.



De CO2-uitstoot zou bijna 70 procent lager zijn dan gemiddeld voor staal, door het hergebruik van metaal en toepassing van hernieuwbare stroom.



Gestamp gebruikte voor de onderdelen staal dat door druk kan worden verhard en zo extra sterk wordt, waardoor de auto met minder gewicht kan worden uitgevoerd. Door: ABM Financial News. Door: ABM Financial News. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.